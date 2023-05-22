Модель Виктория Боня рассказала о «чудодейственной» процедуре по омоложению кожи

Телеведущая Виктория Боня рассказала общественности о недавно перенесенной удивительной омолаживающей процедуре, которая преобразила ее кожу. Модель сообщила, что теперь у нее лицо как у «девственницы». Об этом пишет 5-tv.ru.
Блогер заявила, что воспользовалась услугами одной из известных косметических компаний. Омолаживающая процедура заключалась в ведении под кожу «омолаживающего коктейля» под давлением холодного кислорода. Боня считает, что итоговый результат этой процедуры невозможно повторить иглоукалыванием.
Ранее диетолог Наталия Гридина рассказала о вреде магазинного майонеза. Эксперт отметила, что в таком варианте продукт содержит обильное количество трансжиров, влияющих на стремительный набор избыточного веса и повышающих риск заработать ишемическую болезнь сердца.