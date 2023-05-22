Члены Совбеза ООН потребовали открытости в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза ООН призвали Данию, Швецию и Германию быть более открытыми в расследовании взрывов на газопроводах. Об этом сообщает издание «Известия».
Дипломат отметил, что Россия следит за развитием ситуации и оценивает, как результаты обсуждения в Совбезе повлияют на расследования в этих странах. Полянский также сообщил, что на данный момент не рассматривается возможность совместной работы по установлению причин инцидента между ЕС и Россией, так как Евросоюз не является самостоятельным в своих решениях. Он подчеркнул, что структуры ООН не могут участвовать в этой работе без санкции Совета Безопасности ООН.
Ранее СМИ сообщили, что подрывы «Северных потоков» могли быть организованы двумя гражданами Украины. К такому выводу пришли немецкие журналисты.