Диетолог Наталия Гридина предупредила россиян о влиянии магазинного майонеза на организм

По словам Гридиной, главный вред магазинного майонеза заключается в трансжирах, которых в нем больше, чем в других продуктах. Эти компоненты влияют на стремительный набор лишнего веса, а также могут привести к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что они сложнее расщепляются в организме и накапливаются на стенках сосудов, приводит слова эксперта «Мослента».