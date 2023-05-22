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Диетолог Наталия Гридина предупредила россиян о влиянии магазинного майонеза на организм

Общество
Диетолог Наталия Гридина предупредила россиян о влиянии магазинного майонеза на организм

Диетолог Наталия Гридина рассказала о вреде майонеза из магазина. Это связано с неспособностью организма в полной мере правильно переварить этот продукт.

По словам Гридиной, главный вред магазинного майонеза заключается в трансжирах, которых в нем больше, чем в других продуктах. Эти компоненты влияют на стремительный набор лишнего веса, а также могут привести к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что они сложнее расщепляются в организме и накапливаются на стенках сосудов, приводит слова эксперта «Мослента».

Ранее сообщалось, что диетолог Марина Макиша рекомендовала заменить майонез в салатах на менее калорийные продукты. Этот соус добавляется в салаты и закуски в больших количествах, что сильно вредит организму. Поэтому его лучше греческим йогуртом или сметаной в совокупности с другими, менее вредными, соусами.
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