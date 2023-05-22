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ЕС не собирается подключать Россельхозбанк к системе SWIFT до окончания СВО

Политика
ЕС не собирается подключать Россельхозбанк к системе SWIFT до окончания СВО

Власти Европейского союза не намерены переподключать банки России к SWIFT. Тем не менее присоединение Россельхозбанка к системе является одним из пяти требований Москвы в рамках черноморской инициативы. Об этом пишет IZ.RU.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что российские банковские организации были отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT после начала СВО. Политик заявил, что соответствующие ограничения могут быть сняты «только после того, как конфликт завершится».

Ранее сообщалось, что лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на площадке саммита G7 в Хиросиме. Позже бразильские чиновники объяснили: мероприятие не состоялось из-за несовпадения графика глав государств.
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