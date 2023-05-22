ЕС не собирается подключать Россельхозбанк к системе SWIFT до окончания СВО

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано напомнил, что российские банковские организации были отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT после начала СВО. Политик заявил, что соответствующие ограничения могут быть сняты «только после того, как конфликт завершится».