Диетолог Мойсенко рассказала о пользе и опасности рыбьего жира

Однако, как отметила врач, рыбий жир может иметь противопоказания для некоторых людей. Например, его употребление не рекомендуется тем, у кого есть аллергия на рыбу, с недостаточная выработка ферментов поджелудочной железы, или гражданам с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике и плохой переносимостью рыбьего жира.