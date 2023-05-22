Диетолог Мойсенко рассказала о пользе и опасности рыбьего жира

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко, рассказала о пользе и противопоказаниях употребления рыбьего жира, богатого омега-3 жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Согласно словам Мойсенко, рыбий жир известен как источник витамина D и средство для профилактики рахита, особенно важное для детей. Кроме того, он содержит уникальную композицию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для здоровья сосудов и обновления клеточных мембран.
Однако, как отметила врач, рыбий жир может иметь противопоказания для некоторых людей. Например, его употребление не рекомендуется тем, у кого есть аллергия на рыбу, с недостаточная выработка ферментов поджелудочной железы, или гражданам с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике и плохой переносимостью рыбьего жира.
Также, у некоторых людей, которые имеют антивозрастной геном, омега-3 жирные кислоты формируются в организме из любых продуктов, и им не рекомендуется употреблять рыбий жир без консультации с врачом.
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