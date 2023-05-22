Воздушная тревога объявлена во всей Украине: взрывы звучат в трех регионах

Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало актуальные данные о работе систем предупреждения на территории регионов страны. Соответствующую информацию ведомство представило на интерактивной онлайн-карте.
Исходя из опубликованных данных, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Системы оповещения работают и в Киеве. Также сирены звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
Отмечено, что на территории Днепропетровской, Запорожской (части, подконтрольной Киеву), Харьковской областей слышны звуки взрывов
Ранее сообщалось, что энергетики приближаются к завершению работ по подаче электричества жителям Симферополя. В ГУП «Крымэнерго» заявили, что восстановительные работы закончатся в «кратчайшие сроки».