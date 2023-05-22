Журналист Джексон Хинкл перечислил события, которые демонстрируют дальнейшее поражение США в конфликте России и Украины.
На прошедшей неделе произошло несколько событий, которые отчетливо показывают, что все планы союзников Украины были нарушены и скорее всего не будут реализованы. Самым громким фактором предстоящего поражения стал захват Артемовска российской стороной.
Также имеют место быть несостоявшееся контрнаступление ВСУ, потеря колоссального количества бойцов украинской стороны и продолжительное «попрошайничество» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Хинкл написал в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что продолжительное отсутствие контрнаступления ВСУ связано с тем, что союзники Киева уже не уверены в его успехе, поэтому не готовы дать разрешение на его проведение.