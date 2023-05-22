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Журналист Джексон Хинкл назвал главный фактор поражения США и Украины

Политика
Журналист Джексон Хинкл назвал главный фактор поражения США и Украины

Журналист Джексон Хинкл перечислил события, которые демонстрируют дальнейшее поражение США в конфликте России и Украины.

На прошедшей неделе произошло несколько событий, которые отчетливо показывают, что все планы союзников Украины были нарушены и скорее всего не будут реализованы. Самым громким фактором предстоящего поражения стал захват Артемовска российской стороной.

Также имеют место быть несостоявшееся контрнаступление ВСУ, потеря колоссального количества бойцов украинской стороны и продолжительное «попрошайничество» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Хинкл написал в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что продолжительное отсутствие контрнаступления ВСУ связано с тем, что союзники Киева уже не уверены в его успехе, поэтому не готовы дать разрешение на его проведение.
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