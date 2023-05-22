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Энергетики завершают работы по подаче электричества жителям Симферополя

Общество
Энергетики завершают работы по подаче электричества жителям Симферополя

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» сообщило, что специалисты постепенно возвращают подачу электроэнергии в домохозяйства Симферополя. Об этом пишет Telegram-канал «Крымэнергоинформ».

Сообщается, что специалисты к настоящему моменту восстановили снабжение электроэнергией большей части потребителей. Работы уже завершены в восточной части Симферополя, населенных пунктах Белое, Живописное и Трудовое. Подача электричества в полном объеме будет восстановлена в «кратчайшие сроки».

Ранее о технологическом отключении электроэнергии в Симферополе сообщал советник главы Республики Крым Олег Крючков.
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