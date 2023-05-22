Капитан Дандыкин рассказал, как ВС РФ могут закрепить успех после взятия Артемовска

Эксперт уверен, что российские войска справятся с этими задачами. После этого «нужно решить вопрос с Авдеевкой и Марьинкой». Это необходимо для того, чтобы «предотвратить обстрелы Донецка и других больших городов», — сказал Дандыкин.
По его мнению, следующим шагом будет сворачивание большой донецкой дуги от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Затем противник столкнется с открытой степью, где ему будет трудно удержаться.
Ранее полковник запаса Роман Насонов оценил потери ВСУ в Артемовске. Он считает, что на Украину оттуда не вернутся до 40 тысяч человек.