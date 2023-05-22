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Капитан Дандыкин рассказал, как ВС РФ могут закрепить успех после взятия Артемовска

Политика
Капитан Дандыкин рассказал, как ВС РФ могут закрепить успех после взятия Артемовска

Первоочередной задачей для ВС РФ является укрепление флангов и отбивание контратак ВСУ, которые пытаются окружить Артемовск. Об этом рассказал капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин изданию «Известия».

Эксперт уверен, что российские войска справятся с этими задачами. После этого «нужно решить вопрос с Авдеевкой и Марьинкой». Это необходимо для того, чтобы «предотвратить обстрелы Донецка и других больших городов», — сказал Дандыкин.

По его мнению, следующим шагом будет сворачивание большой донецкой дуги от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Затем противник столкнется с открытой степью, где ему будет трудно удержаться.

Ранее полковник запаса Роман Насонов оценил потери ВСУ в Артемовске. Он считает, что на Украину оттуда не вернутся до 40 тысяч человек.
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