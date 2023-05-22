Кризис начался не в США: Бундесвер организовал продажу туалетной бумаги на аукционе

Бундесвер решил провести онлайн-продажу туалетной бумаги в связи с ее чрезмерными запасами. Более 360 картонных коробок весом 3,3 тонны реализуют через торговую площадку. Изначальной причиной произошедшего стали санитарные нормы ВС ФРГ.
Решение о смене диспенсеров для туалетной бумаги было принято еще в 2020 году. Позже работники Бундесвера поняли, что уже имеющиеся на складах запасы предмета гигиены не подходят для использования на новых дозаторах. ВС ФРГ тем не менее намерены «израсходовать как можно больше неподходящей туалетной бумаги», однако ее количество слишком велико.
Желающие купить предмет гигиены должны пройти специальную регистрацию. Продажи продлятся до 31 мая. Сообщается, что покупатели также могут приобрести тонеры для печати, столы и ноутбуки, – пишет RTL.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы испытывают трудности в возобновлении статуса беженца на территории Польши. Республиканские пограничники часто забывают проставлять печати о повторном их прибытии на территорию страны.