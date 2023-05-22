Кризис начался не в США: Бундесвер организовал продажу туалетной бумаги на аукционе

Решение о смене диспенсеров для туалетной бумаги было принято еще в 2020 году. Позже работники Бундесвера поняли, что уже имеющиеся на складах запасы предмета гигиены не подходят для использования на новых дозаторах. ВС ФРГ тем не менее намерены «израсходовать как можно больше неподходящей туалетной бумаги», однако ее количество слишком велико.