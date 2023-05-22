Полковник Насонов рассказал о потерях ВСУ в Артемовске

Также он рассказал о причинах по которым контрнаступление ВСУ не может начаться. Дело в том, что украинские элиты начали внутреннюю борьбу и сейчас на самом верху происходят «сложные действия». Кроме того, ВС РФ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами, предназначенными для наступательной группировки.