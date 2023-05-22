Полковник Насонов рассказал о потерях ВСУ в Артемовске

Вооруженные силы Украины могли потерять до 40 тысяч человек в ходе боев за Артемовск. Такую оценку дал полковник запаса Роман Насонов в разговоре с изданием URA.RU.
Эксперт отметил, что данные цифры лишь приблизительные, поскольку «точные данные могут быть известны только мобилизационно-организационному управлению украинских вооруженных формирований или медицинскому департаменту, который отвечает за учет раненых и потерь», — заявил Насонов.
Также он рассказал о причинах по которым контрнаступление ВСУ не может начаться. Дело в том, что украинские элиты начали внутреннюю борьбу и сейчас на самом верху происходят «сложные действия». Кроме того, ВС РФ регулярно наносят удары по складам с боеприпасами, предназначенными для наступательной группировки.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске находится большое количество трупов украинских военных. Он отметил, что город был полностью взят «музыкантами».