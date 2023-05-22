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Известная фигуристка Евгения Медведева назвала причину прекращения учебы в МГУ

Общество
Известная фигуристка Евгения Медведева назвала причину прекращения учебы в МГУ

Чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, почему ей пришлось покинуть Московский государственный университет имени Ломоносова.

Во время своей учебы в МГУ, Медведева уже была известной фигуристкой и давала различные интервью изданиям. Однако не все их них думали о репутации девушки и позволяли себе писать не совсем правдивые заголовки. После одного такого случая пресс-центр МГУ поговорил с Медведевой и отказался в дальнейшем предоставлять ей материалы для учебы, несмотря на то, что за обучение были заплачены немаленькие деньги. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Медведева сообщила о проблемах со здоровьем, в частности, со спиной. Из-за этого ей проводили операцию, однако результата это не дало. Сейчас девушка завершила свою карьеру.
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