Известная фигуристка Евгения Медведева назвала причину прекращения учебы в МГУ

Во время своей учебы в МГУ, Медведева уже была известной фигуристкой и давала различные интервью изданиям. Однако не все их них думали о репутации девушки и позволяли себе писать не совсем правдивые заголовки. После одного такого случая пресс-центр МГУ поговорил с Медведевой и отказался в дальнейшем предоставлять ей материалы для учебы, несмотря на то, что за обучение были заплачены немаленькие деньги. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.