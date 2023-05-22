Польша лишает украинцев статуса беженцев из-за халатности пограничников

Сообщается, что для утраты соответствующего статуса «UKR» достаточно покинуть территорию Польши лишь на несколько дней, хотя официально он может быть снят лишь по истечении срока в 30 дней. Беженцам приходится посещать многие инстанции и проходить ряд бюрократических процедур в попытке восстановить право на получение соцобеспечения.