Украинские беженцы, временно покидающие территорию Польши, по возвращении испытывают трудности с восстановлением статуса. Многие украинцы жалуются на потерю выгодных льгот и пособий, которые раньше им облегчали пребывание за границей.
Сообщается, что для утраты соответствующего статуса «UKR» достаточно покинуть территорию Польши лишь на несколько дней, хотя официально он может быть снят лишь по истечении срока в 30 дней. Беженцам приходится посещать многие инстанции и проходить ряд бюрократических процедур в попытке восстановить право на получение соцобеспечения.
Причиной происходящего может являться непрофессиональное отношение работников пограничной службы, которые часто забывают проставлять печать о въезде беженца на территорию страны по его возвращении, – пишет Wyborcza.
Ранее сообщалось, что представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились в Министерство труда с инициативой об установлении шестидневной рабочей недели в России. Инициаторы считают, что мера позволит укрепить отечественную экономику и достичь поставленных президентом России Владимиром Путиным задач на 2023 год.