Юрист Кудерко рассказала, кто может не платить за капитальный ремонт

В первую очередь это относится к жильцам дома, который признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с законодательством. Также льготники могут быть освобождены от оплаты капитального ремонта - это пожилые и малообеспеченные граждане, которых поддерживает государство. Речь идет о людях в возрасте 80 лет и старше, которые живут одни или с родственниками - пенсионерами или инвалидами.