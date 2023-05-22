Юрист Кудерко рассказала, кто может не платить за капитальный ремонт

Категории граждан, которые могут не платить за капитальный ремонт, перечислила юрист Елена Кудерко. Советы эксперта опубликовало издание «Царьград».
В первую очередь это относится к жильцам дома, который признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с законодательством. Также льготники могут быть освобождены от оплаты капитального ремонта - это пожилые и малообеспеченные граждане, которых поддерживает государство. Речь идет о людях в возрасте 80 лет и старше, которые живут одни или с родственниками - пенсионерами или инвалидами.
Эксперт отметила, что компенсация составит часть понесенных расходов пропорционально нормативной площади для человека, но все равно придется выплатить некоторую сумму.
Кроме того, собственники, которые имеют льготу на оплату жилья, освобождены от части платежей за капитальный ремонт. Это могут быть ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, приравненные к участникам Великой Отечественной войны, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные лица, многодетные семьи и другие. Здесь средний размер льготы составляет 30%, и размер компенсации рассчитывается от нормы квадратных метров на собственника.
Ранее СМИ сообщили, что власти Красноярского края потратят около 5 млрд рублей на капремонт жилья. Кроме того, к 2025 году планируется завершить капремонт более трех тысяч жилых зданий.