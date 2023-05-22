Депутат Госдумы Леонид Ивлев навал мотивацию Белого дома наносить удары по Крыму животным страхом

Вашингтон боится своего поражения, так как видит успехи российской стороны поле боя. Поэтому, основываясь только на «животном страхе», Белый дом дает разрешение на убийство мирных жителей этого региона, тем самым в очередной раз подтвердив свой статус, как террористического государства, приводит слова Ивлева РИА Новости.