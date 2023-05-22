Депутат Госдумы Леонид Ивлев навал мотивацию Белого дома наносить удары по Крыму животным страхом

Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Вашингтон не станет препятствовать Киеву, если ВСУ будут использовать американское оружие для ударов по Крыму.
Вашингтон боится своего поражения, так как видит успехи российской стороны поле боя. Поэтому, основываясь только на «животном страхе», Белый дом дает разрешение на убийство мирных жителей этого региона, тем самым в очередной раз подтвердив свой статус, как террористического государства, приводит слова Ивлева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что политолог Владимир Соловейчик заявил о предстоящих атаках на Крым со стороны ВСУ. По его словам, это произойдет из-за отказа Белого дома реагировать на использование оружия Украины против мирных жителей полуострова.