Ракета Falcon 9 в рамках коммерческого полета стартовала из США

Корабль стартовал в 00:37 по московскому времени. На международную космическую станцию прибудут командир экипажа Пегги Уитсон, автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и астронавты из Саудовской Аравии Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. Полет организован частной компанией Axiom Space в рамках миссии Ax-2. Астронавты проведут на МКС около двух недель – они будут участвовать в научной работе.