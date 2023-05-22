Ракета Falcon 9 в рамках коммерческого полета стартовала из США

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал (США). Коммерческий экипаж состоит из четырех человек. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».
Корабль стартовал в 00:37 по московскому времени. На международную космическую станцию прибудут командир экипажа Пегги Уитсон, автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и астронавты из Саудовской Аравии Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. Полет организован частной компанией Axiom Space в рамках миссии Ax-2. Астронавты проведут на МКС около двух недель – они будут участвовать в научной работе.
Ранее сообщалось, что грузинские протестующие против возобновления авиарейсов с Россией вышли на митинг к офису Georgian Airways. Митингующие требуют отмены решения о восстановлении перелетов и настаивают на введении визового режима для россиян.