Владимир Зеленский заявил о дальнейшем сотрудничестве Украины, Южной Кореи и Японии

С 19 по 21 время в Японии проходил саммит G7, где ключевой темой стал конфликт России и Украины. В связи с этим в заседании принял участие Зеленский. После встречи с лидерами стран-участников он заявил об укреплении сотрудничества и усилении способностей Украины. Украинский лидер отметил, что эти переговоры позволят развить потенциальные крепкие отношения с Южной Кореей и Японией. Об этом Зеленский написал в своих социальных сетях. Он добавил, что мировое сообщество понимает все приоритетные для Украины цели.