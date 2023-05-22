Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Японские исследователи установили связь между силой ног и здоровьем сердца

Общество
Японские исследователи установили связь между силой ног и здоровьем сердца

Японские ученые установили, что люди с сильными ногами имеют меньший риск развития сердечной недостаточности после инфаркта миокарда. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

Исследование, представленное на научном конгрессе Европейского общества кардиологов, было проведено на 932 пациентах, госпитализированных в период с 2007 по 2020 годы с острым инфарктом миокарда.

Ученые измеряли максимальную силу квадрицепса в качестве показателя силы ног и оценивали силу четырехглавой мышцы бедра относительно массы тела. В результате исследования они обнаружили, что высокий уровень силы ног связан со снижением риска развития сердечной недостаточности на 41%. Кроме того, увеличение силы четырехглавой мышцы тела на 5% было связано со снижением вероятности сердечной недостаточности на 11%.

Ранее кардиолог Элизабет Клодас назвала продукты, с помощью которых можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. В список вошли горох, нут, зелень и т.д.
кардиология кардиолог кардиокод кардиохирурги кардиологи сердце болезни сердца здоровье сердца работа сердца
Военкоры ФАН