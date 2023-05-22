Японские исследователи установили связь между силой ног и здоровьем сердца

Ученые измеряли максимальную силу квадрицепса в качестве показателя силы ног и оценивали силу четырехглавой мышцы бедра относительно массы тела. В результате исследования они обнаружили, что высокий уровень силы ног связан со снижением риска развития сердечной недостаточности на 41%. Кроме того, увеличение силы четырехглавой мышцы тела на 5% было связано со снижением вероятности сердечной недостаточности на 11%.