Стало известно, что главную мужскую роль в фильме «Еще раз про любовь» мог сыграть актер Владимир Высоцкий

Мелодрама «Еще раз про любовь» вышла в Советском Союзе 55 лет назад, в 1968 году. Тем не менее не многие знают, что главного мужского персонажа кинокартины мог сыграть другой актер. Об этом пишет AIF.RU.
Сообщается, что актер Владимир Высоцкий имел большое желание сыграть роль физика Электрона Евдокимова и даже проходил соответствующие кинопробы. Тем не менее, по итогам отбора режиссер Георгий Натансон и сценарист Эдвард Радзинский пришли ко мнению, что «Володя не монтировался с Таней, не было нужной гармонии». Таким образом, малоизвестный тогда актер Александр Лазарев стал партнером артистки Татьяны Дорониной, – его кандидатура была одобрена единогласно.
Ранее социолог Дженнифер Ананданаягам рассказала, как избежать конфликтов в мультикультурных семьях. Эксперт отметила, что различия в ценностях могут проявиться спустя длительное время после начала отношений.