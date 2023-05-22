Стало известно, что главную мужскую роль в фильме «Еще раз про любовь» мог сыграть актер Владимир Высоцкий

Сообщается, что актер Владимир Высоцкий имел большое желание сыграть роль физика Электрона Евдокимова и даже проходил соответствующие кинопробы. Тем не менее, по итогам отбора режиссер Георгий Натансон и сценарист Эдвард Радзинский пришли ко мнению, что «Володя не монтировался с Таней, не было нужной гармонии». Таким образом, малоизвестный тогда актер Александр Лазарев стал партнером артистки Татьяны Дорониной, – его кандидатура была одобрена единогласно.