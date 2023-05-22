Автобус врезался в машину дорожников в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 21 мая, в Пушкинском районе, на Пулковском шоссе, водитель автобуса врезался в машину, которая была задействована в дорожных работах. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением и не смог предотвратить столкновение со стоящим на дороге транспортом. Водитель и люди, находившиеся рядом, не пострадали, бампер автобуса восстановлению не подлежит. Движение по этому участку дороги перекрыто, информирует телеканал 78.