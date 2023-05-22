The New York Times: Президент Франции Эммануэль Макрон имеет низший рейтинг одобрения

С 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) состоялся саммит стран G7, в котором приняли участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Все они имеют рейтинг от 25% до 49%. Самый низкий из них принадлежит Макрону – 25%. Самый высокий – Мелони. Также в саммите принял участие президент Украины Владимир Зеленский, но из-за того, что Украина не входит в состав G7, его нет в рейтинге.