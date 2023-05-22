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Ученые выяснили, как просто снизить риск развития болезни Альцгеймера

Общество
Ученые выяснили, как просто снизить риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи из США установили, что вакцина БЦЖ (используется против туберкулеза) может снижать риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, проводилось на протяжении 15 лет среди 6467 пациентов, которым был диагностирован немышечно-инвазивный рак мочевого пузыря и которые проходили иммунотерапию с помощью вакцины БЦЖ.

Ученые отметили, что лечение этой вакциной связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера и деменции на 20%, особенно у пациентов старшего возраста. Кроме того, лечение вакциной БЦЖ уменьшало риск смерти на 25%.

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