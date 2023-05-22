Политик Владимир Рогов: ВКС РФ наносит удары по оккупированной ВСУ части Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об ударах российской авиации по частям Запорожской области, контролируемым киевским режимом. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Рогов заявил, что, по предварительным, данным российские ВКС «активно работают планирующими бомбами» по ангарам и складам с военной техникой и боеприпасами противника в Ореховском районе и на территории Орехова. Также удары наносятся по контролируемой украинскими войсками части Пологовского района. Политик добавил, что украинские ПВО пытаются перехватывать российские «Герани».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на здание администрации населенного пункта Головчино. В результате атаки загорелась крыша строения.