Политик Владимир Рогов: ВКС РФ наносит удары по оккупированной ВСУ части Запорожской области

Рогов заявил, что, по предварительным, данным российские ВКС «активно работают планирующими бомбами» по ангарам и складам с военной техникой и боеприпасами противника в Ореховском районе и на территории Орехова. Также удары наносятся по контролируемой украинскими войсками части Пологовского района. Политик добавил, что украинские ПВО пытаются перехватывать российские «Герани».