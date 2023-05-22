Россиян могут перевести на шестидневную рабочую неделю

Представители ассоциации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики и достичь задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на 2023 год, в том числе укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. Инициаторы предложения отметили, что в годы Второй Мировой войны россияне уже работали по шесть и даже семь дней в неделю.