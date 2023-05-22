Россиян могут перевести на шестидневную рабочую неделю

Представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России. Об этом сообщает издание «Известия».
Представители ассоциации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики и достичь задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на 2023 год, в том числе укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. Инициаторы предложения отметили, что в годы Второй Мировой войны россияне уже работали по шесть и даже семь дней в неделю.
Ранее СМИ сообщили, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отверг возможность введения четырехдневной рабочей недели в России. Он заявил, что причиной этого является давление Запада.