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В «Барселоне» рассказали о последствиях обращения игроков к россиянам

Спорт
В «Барселоне» рассказали о последствиях обращения игроков к россиянам

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал видео, на котором его одноклубники обращаются к фанатам каталонского клуба из России.

По словам Левандовского, он был крайне удивлен тем, что его коллеги совершили такой поступок и не согласовали его с руководством клуба, несмотря на то, что обращение к российским болельщикам было личной позицией, а не официальной от лица клуба. Он отметил, что «Барселона» намерена предпринять меры в связи со случившимся несанкционированным актом, информирует interia.pl.

Ранее сообщалось, что Левандовский выразил надежду, что в следующем сезоне экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси сможет вернуться в клуб после того, как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истечет летом текущего года. Польский игрок также назвал Месси «легендой» каталонского клуба.
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