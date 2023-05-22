В «Барселоне» рассказали о последствиях обращения игроков к россиянам

По словам Левандовского, он был крайне удивлен тем, что его коллеги совершили такой поступок и не согласовали его с руководством клуба, несмотря на то, что обращение к российским болельщикам было личной позицией, а не официальной от лица клуба. Он отметил, что «Барселона» намерена предпринять меры в связи со случившимся несанкционированным актом, информирует interia.pl.