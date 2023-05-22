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Погранслужба Казахстана отказалась впускать депутата Госдумы РФ Константина Затулина в страну

Политика
Погранслужба Казахстана отказалась впускать депутата Госдумы РФ Константина Затулина в страну

Инцидент произошел на паспортном контроле. Для разрешения ситуации потребовалось вмешательство МИД России.

Пресс-служба парламентария Константина Затулина сообщила, что депутату было отказано в допуске на территорию Казахстана. Сообщается, что причиной отказа послужила «нежелательность его визита». Затулина не пропустили через зону паспортного контроля. Об этом сообщило издание «Sputnik на русском».

Позднее пресс-служба Затулина заявила, что после вмешательства в ситуацию Министерства иностранных дел Российской Федерации «проблема разрешилась», – пишет «РБК».

Ранее сообщалось, что 104 гражданина Таджикистана были возвращены из Сирии в Душанбе. Это была вторая группа женщин и несовершеннолетних, которые содержались в сирийских лагерях.
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