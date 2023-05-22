Погранслужба Казахстана отказалась впускать депутата Госдумы РФ Константина Затулина в страну

Пресс-служба парламентария Константина Затулина сообщила, что депутату было отказано в допуске на территорию Казахстана. Сообщается, что причиной отказа послужила «нежелательность его визита». Затулина не пропустили через зону паспортного контроля. Об этом сообщило издание «Sputnik на русском».