Погранслужба Казахстана отказалась впускать депутата Госдумы РФ Константина Затулина в страну

Инцидент произошел на паспортном контроле. Для разрешения ситуации потребовалось вмешательство МИД России.
Пресс-служба парламентария Константина Затулина сообщила, что депутату было отказано в допуске на территорию Казахстана. Сообщается, что причиной отказа послужила «нежелательность его визита». Затулина не пропустили через зону паспортного контроля. Об этом сообщило издание «Sputnik на русском».
Позднее пресс-служба Затулина заявила, что после вмешательства в ситуацию Министерства иностранных дел Российской Федерации «проблема разрешилась», – пишет «РБК».
Ранее сообщалось, что 104 гражданина Таджикистана были возвращены из Сирии в Душанбе. Это была вторая группа женщин и несовершеннолетних, которые содержались в сирийских лагерях.