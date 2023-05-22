МИД Турции обвинил оппозицию в отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы

Министерство иностранных дел Турции рассказало о безосновательности обвинений против России со стороны кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
Аргументы Кылычдароглу в пользу того, что Россия вмешивается в президентские выборы Турции, не имеют никаких доказательств, так как сам оппозиционер, по его словам, действует, основываясь на собственном «сложившемся впечатлении», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk. Он отметил, что со стороны Кылычдароглу крайне ошибочно так угрожать России.
Ранее сообщалось, что Кылычдароглу обратился к правительству России, заявив, что продолжение доброжелательных отношений Москвы и Анкары напрямую зависит от того, будет ли Кремль вмешиваться в президентские выборы Турции или нет. Оппозиционер также призвал Россию «держаться подальше» от турецкого государства.