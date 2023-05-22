Бразильский лидер Лула да Силва отказался встречаться с президентом Украины Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с Владимиром Зеленским в Хиросиме на саммите G7, несмотря на просьбы Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает издание «ТАСС».
Когда Зеленского спросили, обиделся ли он из-за того, что встреча с Лулой не состоялась, он заявил: «Я думаю, что он должен быть тем, кто расстроен». В то же время, бразильские чиновники, с которыми связались журналисты, заявили, что Лула да Силва не отклонил предложение Зеленского о встрече, она не состоялась из-за несовпадения графиков обеих сторон.
Ранее СМИ сообщили, что бразильский лидер отказался передавать вооружения для Украины. Он заявил, что не намерен становиться стороной конфликта. Лула отметил, что если Россия узнает про эту сделку, то стране придется вступить в конфликт.