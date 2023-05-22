Бразильский лидер Лула да Силва отказался встречаться с президентом Украины Зеленским

Когда Зеленского спросили, обиделся ли он из-за того, что встреча с Лулой не состоялась, он заявил: «Я думаю, что он должен быть тем, кто расстроен». В то же время, бразильские чиновники, с которыми связались журналисты, заявили, что Лула да Силва не отклонил предложение Зеленского о встрече, она не состоялась из-за несовпадения графиков обеих сторон.