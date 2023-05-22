Бельгия присоединилась к программе обучения украинских пилотов на истребителях F-16

В офисе премьер-министра Бельгии Александра де Кроо рассказали об обучении украинских летчиков на территории страны с использованием истребителей F-16.
Вопрос касательно обучения пилотов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Бельгии с использованием истребителей F-16 был одобрен и утвержден специальным министерским советом 19 мая. Бельгия вместе со своими союзниками продолжит обсуждать детали предоставления Украине площадки и инструкторов для обучения украинских пилотов, информирует издание Belga.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время саммита стран G7 заявил об успешном сотрудничестве Вашингтона со своими союзниками в рамках программы по обучению украинских летчиков. Проект должен начаться в ближайшее время, однако при самых оптимистичных оценках пилоты ВСУ не смогут окончить обучение раньше, чем через несколько месяцев.