Бельгия присоединилась к программе обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время саммита стран G7 заявил об успешном сотрудничестве Вашингтона со своими союзниками в рамках программы по обучению украинских летчиков. Проект должен начаться в ближайшее время, однако при самых оптимистичных оценках пилоты ВСУ не смогут окончить обучение раньше, чем через несколько месяцев.