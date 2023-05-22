«Из города ВСУ выбиты»: военкор Симонов напомнил, что Хромово и Красное никак не относятся к освобожденному Артемовску

В Хромово и Красном сейчас продолжаются бои, однако населенные пункты не имеют отношения к Артемовску. В самом городе все тихо, объяснил военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».
Некоторые средства массовой информации, по его словам, «плевать хотели на реальность», им нужен громкий заголовок. Сегодня по противнику в Хромово и Красном активно работает артиллерия и минометы. Но оба поселка не относятся к самому Артемовску.
«Из города ВСУ выбиты. Часов Яр и Константиновка, по которым продолжают наноситься удары, тоже тогда к «боям в Бахмуте» относятся?» — задался вопросом Симонов.
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Артемовск 20 мая. Они водрузили флаги над городом после 224 дней штурма. Основатель компании Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» передаст освобожденные территории российским военным до 25 мая.