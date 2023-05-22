Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Калифорнии

Землетрясение произошло в 311 километрах к западу от города Чико с населением 121 тысяча человек и в 105 километрах к юго-западу от 12-тысячного поселения Фортуна. Эпицентр сейсмической активности располагался на глубине в десять тысяч метров. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.