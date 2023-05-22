Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Калифорнии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации подземных толчков магнитудой 5,6 у побережья Северной Калифорнии. Соответствующие данные агентство представило на своем официальном сайте.
Землетрясение произошло в 311 километрах к западу от города Чико с населением 121 тысяча человек и в 105 километрах к юго-западу от 12-тысячного поселения Фортуна. Эпицентр сейсмической активности располагался на глубине в десять тысяч метров. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует.
Ранее американские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 на Соломоновых Островах. Инцидент произошел в 56 километрах к северо-западу от населенного пункта Киракира. Отмечено, что угроза появления цунами в результате сейсмической активности отсутствует.