«И то, и другое устроил Белый дом»: Представитель МИД РФ Захарова о связи между Артемовском и Хиросимой

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в саммите стран G7, который проходил в Хиросиме (Япония). Само заседание было приурочено к дате великой трагедии, когда США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму в 20 веке. Во время своего выступления украинский президент заявил, что, глядя на кадры разрушенного города, он видит Артемовск, а затем начал говорить о том, насколько трагичной является ситуация с конфликтом России и Украины.