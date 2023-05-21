«И то, и другое устроил Белый дом»: Представитель МИД РФ Захарова о связи между Артемовском и Хиросимой

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он видит на фотографиях разрушенной атомной бомбой Хиросимы кадры из Артемовска.
«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», - написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в саммите стран G7, который проходил в Хиросиме (Япония). Само заседание было приурочено к дате великой трагедии, когда США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму в 20 веке. Во время своего выступления украинский президент заявил, что, глядя на кадры разрушенного города, он видит Артемовск, а затем начал говорить о том, насколько трагичной является ситуация с конфликтом России и Украины.