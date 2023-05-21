Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«И то, и другое устроил Белый дом»: Представитель МИД РФ Захарова о связи между Артемовском и Хиросимой

Политика
«И то, и другое устроил Белый дом»: Представитель МИД РФ Захарова о связи между Артемовском и Хиросимой

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он видит на фотографиях разрушенной атомной бомбой Хиросимы кадры из Артемовска.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», - написала Захарова в своем официальном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял участие в саммите стран G7, который проходил в Хиросиме (Япония). Само заседание было приурочено к дате великой трагедии, когда США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму в 20 веке. Во время своего выступления украинский президент заявил, что, глядя на кадры разрушенного города, он видит Артемовск, а затем начал говорить о том, насколько трагичной является ситуация с конфликтом России и Украины.
мария захарова владимир зеленский хиросима артемовск
Военкоры ФАН