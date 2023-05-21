Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате удара произошло возгорание крыши здания. По предварительной информации пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению пожара. Информация о происшествии обновляется и дополняется.
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ атаковали с помощью дрона физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково в Курской области. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что в результате инцидента двое местных жителя получили осколочные ранения средней тяжести.