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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгородской области

Происшествия
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара произошло возгорание крыши здания. По предварительной информации пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению пожара. Информация о происшествии обновляется и дополняется.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ атаковали с помощью дрона физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково в Курской области. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что в результате инцидента двое местных жителя получили осколочные ранения средней тяжести.
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