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Советник главы Крыма Олег Крючков: В Симферополе произошло отключение электроэнергии

Происшествия
Советник главы Крыма Олег Крючков: В Симферополе произошло отключение электроэнергии

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о технологическом отключении подачи электроэнергии в Симферополе из-за сработавшей автоматической системы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Сработала автоматика. Свет вернется в дома симферопольцев через тридцать-сорок минут», - отметил политик.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о звуках прогремевших взрывов на территории Одесской области. Отмечено, что по предварительной версии причиной произошедшего стала работа систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел на фоне объявленной на территории региональной столицы воздушной тревоги.
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