Советник главы Крыма Олег Крючков: В Симферополе произошло отключение электроэнергии

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о звуках прогремевших взрывов на территории Одесской области. Отмечено, что по предварительной версии причиной произошедшего стала работа систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел на фоне объявленной на территории региональной столицы воздушной тревоги.