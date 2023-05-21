Советник главы Крыма Олег Крючков: В Симферополе произошло отключение электроэнергии

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил о технологическом отключении подачи электроэнергии в Симферополе из-за сработавшей автоматической системы. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Сработала автоматика. Свет вернется в дома симферопольцев через тридцать-сорок минут», - отметил политик.
Ранее украинские средства массовой информации сообщили о звуках прогремевших взрывов на территории Одесской области. Отмечено, что по предварительной версии причиной произошедшего стала работа систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел на фоне объявленной на территории региональной столицы воздушной тревоги.