Протестующие против авиасообщения с Россией вышли на митинг к офису Georgian Airways

Сегодня, 21 мая, протесты против восстановления авиаперелетов с Россией продолжились. Участники акции устроили шествие к офису авиакомпании Georgian Airways, которая незадолго до этого заявила о намерении восстановить авиасообщение с Россией. Демонстранты прошли от здания парламента в Тбилиси до офиса перевозчика. Участники протестов требуют отменить решение о восстановлении авиаперелетов и ввести визовый режим для россиян, информирует Tbilisi Life.