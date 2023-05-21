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Протестующие против авиасообщения с Россией вышли на митинг к офису Georgian Airways

Общество
Протестующие против авиасообщения с Россией вышли на митинг к офису Georgian Airways

Массовые акции протеста в Грузии против восстановления авиаперелетов с Россией приобрели новый поворот - теперь состоялось шествие к офису компании Georgian Airways, которая и является инициатором идеи возобновить перелеты.

Сегодня, 21 мая, протесты против восстановления авиаперелетов с Россией продолжились. Участники акции устроили шествие к офису авиакомпании Georgian Airways, которая незадолго до этого заявила о намерении восстановить авиасообщение с Россией. Демонстранты прошли от здания парламента в Тбилиси до офиса перевозчика. Участники протестов требуют отменить решение о восстановлении авиаперелетов и ввести визовый режим для россиян, информирует Tbilisi Life.

Ранее сообщалось, что митингующие высказались о намерении протестовать до конца, чтобы добиться пересмотра решения авиакомпании. Протесты 20 мая завершились шествием по проспекту Руставели у здания парламента.
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