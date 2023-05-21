РИА Новости: На территории Одессы слышны взрывы

Отмечено, что взрывы слышны в городской черте Одессы. По предварительным данным, причиной стала работа систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел во время объявленной воздушной тревоги на территории города. Более подробная информация об обстоятельствах происшествия отсутствует.