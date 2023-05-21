РИА Новости: На территории Одессы слышны взрывы

Средства массовой информации сообщили о звуке прогремевших взрывов на территории Одессы. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на украинские издания.
Отмечено, что взрывы слышны в городской черте Одессы. По предварительным данным, причиной стала работа систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел во время объявленной воздушной тревоги на территории города. Более подробная информация об обстоятельствах происшествия отсутствует.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района региона со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадавшие отсутствуют, среди причиненного ущерба – повреждения линии электропередач.