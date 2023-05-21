Школьник из Москвы украл у родителей больше ста тысяч рублей и потратил на игры

Сначала пропажу обнаружила мать ребенка и заподозрила собственного сына. После бесед с матерью подросток признался, что взял часть денег - около 10 тысяч рублей. Женщина продолжила расспросы и в итоге юноша раскрыл всю правду: в течение двух месяцев он тайком брал деньги и передавал их однокласснику, чтобы купить у него аккаунт в онлайн-игре за 20 тысяч, а остальное закинуть на игровой счет.