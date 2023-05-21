Школьник из Москвы украл у родителей больше ста тысяч рублей и потратил на игры

Московский адвокат обнаружил, что его 14-летний сын похитил 130 тысяч рублей из дома, чтобы купить аккаунт в онлайн-игре у своего одноклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сначала пропажу обнаружила мать ребенка и заподозрила собственного сына. После бесед с матерью подросток признался, что взял часть денег - около 10 тысяч рублей. Женщина продолжила расспросы и в итоге юноша раскрыл всю правду: в течение двух месяцев он тайком брал деньги и передавал их однокласснику, чтобы купить у него аккаунт в онлайн-игре за 20 тысяч, а остальное закинуть на игровой счет.
Узнав об этом, мать позвонила классным руководителям и завучу, после чего школьная администрация вызвала родителей второго участника сделки. Однако отец девятиклассника стал винить во всем Андрея и запретил сыну общаться с ним. Таким образом, пока непонятно, как вернуть украденные деньги.
Ранее СМИ сообщили, что подросток из Сургута был экстренно госпитализирован после того, как играл в компьютер более 12 часов. У 15-летнего мальчика был диагностирован отек мозга.