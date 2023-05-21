ЧП с аммиаком произошло на одном из предприятий в Нижегородской области

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» организовали совместный выезд на территорию происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки – в поселке Игумново (2,6 км) и городе Дзержинске (6,2 км). Эксперты не обнаружили превышения предельных значений аммиака в воздухе. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.