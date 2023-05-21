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ЧП с аммиаком произошло на одном из предприятий в Нижегородской области

Происшествия
ЧП с аммиаком произошло на одном из предприятий в Нижегородской области

Администрация городского округа Дзержинска в Нижегородской области сообщила об инциденте с аммиаком на территории одного из предприятий в промышленной зоне. Отмечено, что угроза здоровью людей отсутствует.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» организовали совместный выезд на территорию происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки – в поселке Игумново (2,6 км) и городе Дзержинске (6,2 км). Эксперты не обнаружили превышения предельных значений аммиака в воздухе. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о появлении столба черного дыма в районе станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге. Подробная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего отсутствует.
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