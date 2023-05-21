Военнопленный ВСУ Ленив: «Мы считали их врагами, но оказалось наоборот»

Солдат Национальной гвардии Украины Василий Ленив, попавший в плен на Донбассе, рассказал о неоправдавшихся ожиданиях по поводу отношения к нему, как к военнопленному.
По словам украинского солдата, все военные ВСУ думают о своих противниках на поле боя, как о врагах, однако это не так. Попав в плен, он думал, что с ним будут жестоко обращаться и не воспринимать его, как человека. Но после того, как он провел там некоторое время, Ленив понял, что к нему относятся «по-человечески», информируют РИА Новости.
«Мы считали их врагами, но оказалось наоборот», - добавил Ленив.
Ранее сообщалось, что военный украинской армии Богдан Брехатько рассказал о предательстве со стороны командиров его подразделения. Как заявил боец, некоторое время его группа вела бои без какого-либо командования из-за того, что начальники сбежали в тыл.