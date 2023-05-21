Военнопленный ВСУ Ленив: «Мы считали их врагами, но оказалось наоборот»

По словам украинского солдата, все военные ВСУ думают о своих противниках на поле боя, как о врагах, однако это не так. Попав в плен, он думал, что с ним будут жестоко обращаться и не воспринимать его, как человека. Но после того, как он провел там некоторое время, Ленив понял, что к нему относятся «по-человечески», информируют РИА Новости.