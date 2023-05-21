Онколог Басанов рассказал о главных причинах возникновения рака легких

Курение является одной из основных причин этой патологии, так как вредные химические соединения могут повредить генетический материал клеток. Об этом сообщил онколог Руслан Басанов в интервью «Газете.Ru».
Однако, кроме курения, есть и другие факторы, которые могут способствовать развитию рака легких. Один из них - загрязнение окружающей среды, особенно в промышленных районах с большой концентрацией предприятий тяжелой и химической промышленности. В таких местах повышенный уровень загрязнения токсинами и другими вредными веществами может стать причиной возникновения заболевания. Нездоровый образ жизни, такой как злоупотребление алкоголем, малоподвижность и несбалансированное питание, также могут повлиять на здоровье и способствовать развитию рака легких.
Ранее врач Александр Мясников сообщил, что татуировки могут спровоцировать развитие онкологии. Дело в том, что в красках содержатся соли тяжелых металлов, которые могут оказать негативное влияние на состояние здоровья.