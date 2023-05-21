Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем Toyota Avensis в Марий Эл

Авария с участием Toyota Avensis и маршрутного микроавтобуса произошла в Республике Марий Эл. В результате столкновения легковушки и общественного транспорта два человека получили травмы, сообщили в УМВД по региону.
Все случилось на пятом километре автодороги «Подъезд к с. Кокшайск». По данным ведомства, за рулем Toyota Avensis находилась местная жительница, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там дама столкнулась с маршрутным микроавтобусом Peugeot Boxer. От удара последний съехал с трассы в кювет и опрокинулся.
Среди пострадавших несовершеннолетних нет, уточнили в региональном УМВД. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали инцидента. По факту ДТП организована проверка. Прокуратура Республики Марий Эл взяла на контроль все проводимые в связи с аварией оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе в Дагестане столкнулись автобус и Lada Priora. В результате дорожного инцидента погиб водитель легкового автомобиля.