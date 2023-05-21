Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем Toyota Avensis в Марий Эл

Все случилось на пятом километре автодороги «Подъезд к с. Кокшайск». По данным ведомства, за рулем Toyota Avensis находилась местная жительница, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там дама столкнулась с маршрутным микроавтобусом Peugeot Boxer. От удара последний съехал с трассы в кювет и опрокинулся.