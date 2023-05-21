Эксперт Инесса Васильева порекомендовала молиться перед ЕГЭ

Эксперт по ЕГЭ Инесса Васильева рассказала о том, как можно справиться с постоянным стрессом на фоне предстоящих экзаменов.
По словам Васильевой, со стрессом помогает справиться медитация, отдых и осознанное сопротивление влиянию со стороны учителей и родителей, которые по тем или иным причинам давят на ребенка перед экзаменами. Также верующим людям может помочь молитва, если прибегать к ней чаще, чем обычно, например, в момент особой напряженности. Важно понимать, что результат ЕГЭ не определяет жизнь и провал экзаменов не станет концом света, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что психолог Наталья Памфилова рекомендовала ученикам, переживающим из-за ЕГЭ, представить, как будто этот экзамен не так страшен и говорить себе, что после него можно будет заняться чем-то интересным. То есть намеренно принизить его значимость во время самого процесса, чтобы снизить стресс.