Через миры и века: ОАЭ обзаведется собственной гигантской «Луной»

Сообщается, что территория вокруг постройки будет называться «лунной колонией». Стоимость проекта составит пять миллиардов долларов. На «Луне» будут также созданы представительства космических агентств с центрами для тренировки и обучения астронавтов, внутри здания будет запущен «лунный шаттл».