Через миры и века: ОАЭ обзаведется собственной гигантской «Луной»

Проект подразумевает строительство копии спутника Земли невероятных размеров на территории Дубая. Высота постройки составит 274 метра, а внутри комплекса будет создан курорт. Об этом пишет информационное издание Arabian Business.
Сообщается, что территория вокруг постройки будет называться «лунной колонией». Стоимость проекта составит пять миллиардов долларов. На «Луне» будут также созданы представительства космических агентств с центрами для тренировки и обучения астронавтов, внутри здания будет запущен «лунный шаттл».
Помимо тематических научных образований, на территории комплекса будут работать рестораны, ночные клубы, отели и медицинский центр. Презентации проекта пройдут уже в текущем году, а на его постройку потребуется около 48 месяцев.
Ранее сообщалось, что китайский демограф Хуан Вэньчжэн предложил простой способ стимулирования рождаемости среди граждан КНР. Специалист уверен, что специальные выплаты для родителей позволят улучшить демографическую ситуацию в стране.