Водитель Lada Priora погиб при столкновении с автобусом на федеральной трассе в Дагестане

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Кочубей — Минеральные Воды в Дагестане. В результате столкновения автобуса и Lada Priora погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в региональном МВД.
Трагедия случилась вечером 21 мая на восьмом километре магистрали. За рулем отечественной легковушки находился 35-летний уроженец Унцукульского района. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan.
За рулем последнего был 61-летний житель Кизляра. В салоне автобуса в момент аварии находились 22 пассажира, в том числе один несовершеннолетний. Водитель Lada Priora скончался на месте от полученных травм до приезда врачей скорой помощи. Находившиеся в автобусе местные жители не пострадали, они продолжат поездку на другом транспортном средстве.
Ранее сообщалось, что на перевале Магу в Хабаровском крае опрокинулся автобус, перевозивший вахтовиков. В результате аварии погиб один человек, остальных пассажиров, в том числе пострадавших, эвакуировали спасатели на вертолете.