Водитель Lada Priora погиб при столкновении с автобусом на федеральной трассе в Дагестане

За рулем последнего был 61-летний житель Кизляра. В салоне автобуса в момент аварии находились 22 пассажира, в том числе один несовершеннолетний. Водитель Lada Priora скончался на месте от полученных травм до приезда врачей скорой помощи. Находившиеся в автобусе местные жители не пострадали, они продолжат поездку на другом транспортном средстве.