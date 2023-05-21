Доверчивая пенсионерка отдала 600 тысяч рублей возлюбленному военному из Турции

Пенсионерка из Москвы влезла в кредиты на сотни тысяч рублей ради возлюбленного, который проходил военную службу в Турции.
Старушка в Сети познакомилась с молодым человеком, который представился военным из США, проходящим службу в Турции. Он втирался в доверие к женщине и обещал приехать, когда появится возможность. Их роман по переписке длился на протяжении полугода, когда вдруг возлюбленный пенсионерки заявил, что у него появились серьезные финансовые проблемы, о которых не может рассказать из-за государственной тайны.
Он попросил у старушки 300 тысяч рублей и пообещал вернуть при личной встрече. Доверчивая пенсионерка согласилась, пошла в банк и взяла кредит на требуемую сумму. Вскоре мужчина попросил еще столько же, и женщина снова взяла кредит. Однако после получения новой суммы мошенник сразу перестал выходить на связь, информирует «Осторожно, Москва».
Ранее сообщалось, что мошенник написал некой женщине от имени ее подруги и рассказал о сложной финансовой ситуации, попросив перевести 28 тысяч рублей. Жертва мошенничества выполнила просьбу, не подозревая об обмане.