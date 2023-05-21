Доверчивая пенсионерка отдала 600 тысяч рублей возлюбленному военному из Турции

Старушка в Сети познакомилась с молодым человеком, который представился военным из США, проходящим службу в Турции. Он втирался в доверие к женщине и обещал приехать, когда появится возможность. Их роман по переписке длился на протяжении полугода, когда вдруг возлюбленный пенсионерки заявил, что у него появились серьезные финансовые проблемы, о которых не может рассказать из-за государственной тайны.