Власти Ирака запретили любые операции с американской валютой вне зависимости от целей транзакций

В сообщении властей ближневосточного государства говорится, что США в течение многих лет используют доллар в качестве оружия. Подобные спекулятивные ходы заставляют другие страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В связи с этим правительство Ирака ввело запрет на использование американской валюты как в частных, так и в торговых сделках.