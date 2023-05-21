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Власти Ирака запретили любые операции с американской валютой вне зависимости от целей транзакций

Экономика
Власти Ирака запретили любые операции с американской валютой вне зависимости от целей транзакций

Руководство Ирака запретило долларовые операции на территории страны. Ограничительные меры касаются любых транзакций с использованием американской валюты вне зависимости от их целей, сообщает издание Haber7.

В сообщении властей ближневосточного государства говорится, что США в течение многих лет используют доллар в качестве оружия. Подобные спекулятивные ходы заставляют другие страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В связи с этим правительство Ирака ввело запрет на использование американской валюты как в частных, так и в торговых сделках.

После вышедшего распоряжения покупать и продавать доллары на территории государства нельзя. По данным СМИ, такие меры направлены, прежде всего, на популяризацию местной иракской валюты — динара. Власти Ирака убеждены, что принятое ими решение только усилит суверенитет и экономику страны.
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