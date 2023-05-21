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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района со стороны ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Волоконовский район Белгородской области. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в настоящий момент частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. На место происшествия выдвинулись бригады электриков. В самое ближайшее время ремонтные группы приступят к устранению последствий инцидента, подчеркнул Гладков.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что при ликвидации БПЛА никто не пострадал.
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