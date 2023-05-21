Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Волоконовский район Белгородской области. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, в настоящий момент частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка. На место происшествия выдвинулись бригады электриков. В самое ближайшее время ремонтные группы приступят к устранению последствий инцидента, подчеркнул Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что при ликвидации БПЛА никто не пострадал.