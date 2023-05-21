Минфин США: Вашингтон скорее всего не сможет прожить до середины июня

На данный момент экономическая ситуация в США складывается таким образом, что шансы оплатить все счета государства почти не представляются возможными. Вероятнее всего, Вашингтон почти не способен «дожить» до 15 июня и закрыть все экономические проблемы, заявила министр финансов Джанет Йеллен в эфире телеканал NBC.