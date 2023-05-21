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Минфин США: Вашингтон скорее всего не сможет прожить до середины июня

Экономика
Минфин США: Вашингтон скорее всего не сможет прожить до середины июня

Министерство финансов США прокомментировало текущую ситуацию с госдолгом страны и вероятный дефолт, который может наступить уже в ближайшее время.

На данный момент экономическая ситуация в США складывается таким образом, что шансы оплатить все счета государства почти не представляются возможными. Вероятнее всего, Вашингтон почти не способен «дожить» до 15 июня и закрыть все экономические проблемы, заявила министр финансов Джанет Йеллен в эфире телеканал NBC.

Ранее сообщалось, что итальянское издание Money.it рассказало о неминуемом дефолте в США, если Конгресс и Белый дом не смогут договориться о поднятии потолка госдолга. По мнению авторов издания, этот шаг является единственным, способным предотвратить дефолт. Угроза последнего стала закономерным следствием повышения госдолга из-за многомиллионной поддержки Украины со стороны США.
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