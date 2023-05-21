Власти Таджикистана репатриировали 104 человека из Сирии

По словам представителя ведомства, это была вторая группа из женщин, подростков и малолетних детей, которые находились в сирийских лагерях, где многие из них были женами погибших боевиков террористических организаций. Они были доставлены на специальном рейсе, в соответствии с поручением президента Таджикистана Эмомали Рахмона.