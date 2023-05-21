Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Таджикистана репатриировали 104 человека из Сирии

Политика
Власти Таджикистана репатриировали 104 человека из Сирии

Группа из 104 граждан Таджикистана была возвращена из Сирии в Душанбе, сообщили в Департаменте информации МИД Таджикистана. Об этом рассказало издание «РИА Новости».

По словам представителя ведомства, это была вторая группа из женщин, подростков и малолетних детей, которые находились в сирийских лагерях, где многие из них были женами погибших боевиков террористических организаций. Они были доставлены на специальном рейсе, в соответствии с поручением президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Также на этом рейсе привезли мать и четверых детей из Казахстана по просьбе этой стороны.

Ранее СМИ сообщили, что устроивший теракт в Нью-Йорке уроженец Таджикистана Сайфулла Саипов получил восемь пожизненных сроков. На суде он отказался раскаяться в содеянном.
таджикистан МИД Таджикистана таджикистан флаг посольство таджикистана сирийские террористы
Военкоры ФАН