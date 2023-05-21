Москва готова начать проработку перехода на взаиморасчеты с Вьетнамом в национальных валютах

Товарооборот между Россией и Вьетнамом рос на протяжении многих лет, однако введенные против Москвы санкции привели к его падению более чем на 30% в прошлом году. Сообщается, что Кремль также готов обсуждать и снятие наличных на территории Вьетнама при помощи банковских карт платежной системы «Мир».