Москва готова начать проработку перехода на взаиморасчеты с Вьетнамом в национальных валютах

Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева сообщил о готовности Москвы обсуждать с Вьетнамом использование национальных валют в торговле. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Товарооборот между Россией и Вьетнамом рос на протяжении многих лет, однако введенные против Москвы санкции привели к его падению более чем на 30% в прошлом году. Сообщается, что Кремль также готов обсуждать и снятие наличных на территории Вьетнама при помощи банковских карт платежной системы «Мир».
Медведев и представители вьетнамских властей в ходе встреч обсудят и возобновление прямых авиарейсов между странами. Рейс из Иркутска в Ханой компании «ИрАэро» планируется запустить четвертого июня. Планируется также обсудить сотрудничество по вопросам строительства железных дорог во Вьетнаме, взаимодействие в сферах топливно-энергетического комплекса и ядерной науки.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на митинге за вступление страны в Европейский союз на улицы городов вышли около 80 тысяч человек. По мнению молдавских властей, акция должна привлечь внимание ЕС к намерениям Кишинева.